október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NEAK

2 órája

SMS jön a TAJ-kártyáról, ezt kell tudni róla

Címkék#Taj-kártya#NEAK#Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő#csaló#adathalászat#sms

Egy ártalmatlannak tűnő SMS valójában komoly veszélyeket rejthet.

Beol.hu

Az elmúlt hetekben több lakossági bejelentés érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), miszerint adathalász TAJ-kártya SMS-eket kaptak, amelyek a NEAK nevében próbálnak személyes adatokat megszerezni. 

Lejárt TAJ-kártya? Várjunk csak egy percet
TAJ-kártya SMS: ne dőlj be a csalóknak Forrás: Shutterstock

TAJ-kártya üzenet: gondold meg jól, mire kattintasz

Újabb csaló SMS-el próbálják megszerezni adatainkat. Az üzenetekben azt állítják, hogy a címzett TAJ-kártyája lejárt, és annak „megerősítésére” van szükség. A NEAK szerint a levelek jellemzően hibás magyar nyelvűek, és teljesen félrevezetőek, nem az alapkezelőtől származnak.

Fontos tudni, hogy a TAJ-számot tartalmazó igazolványok nem járnak le, így az ilyen jellegű figyelmeztetés minden esetben hamis. Az alapkezelő ezért hangsúlyozza, hogy soha nem küld SMS-t ügyfeleinek TAJ-kártya lejáratáról, és minden hasonló üzenetet azonnal törölni kell.

A NEAK azt is közölte, hogy megtették a szükséges jogi és biztonsági lépéseket a csalók ellen, és felhívják a figyelmet: soha ne kattintsunk ismeretlen forrásból érkező linkekre, és ne adjuk meg személyes adatainkat SMS-ben vagy emailben.

Az eset ismét rávilágít a digitális biztonság fontosságára, és arra, hogy az állami intézmények nevével visszaélő csalásokra mindenkinek érdemes fokozottan odafigyelnie.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu