Baleset
1 órája
Szinte teljesen leállt a forgalom a Dobozról kivezető úton
Káosz kezd kialakulni Dobozon a Sarkad felé vezető úton. A reggeli baleset miatt a forgalom szinte teljesen leállt.
Ahogy arról már beszámoltunk, komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.
Fotóriporterünk a helyszínre érkezett, és ahogy az a képen jól látszik, hatalmas torlódás alakult ki az úton, a forgalom teljesen leállt.
A részletekkel hamarosan jövünk, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
Ezt ne hagyja ki!Vádemelés
1 órája
Gyermekprostitúció és gáz-riasztó fegyver: lekapcsolták a dobozi brigantit
Ezt ne hagyja ki!Autósport
4 órája
Kóla gyógyította meg az öreg Golfot: Tamás és csapata ismét bizonyított
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre