Baleset

1 órája

Szinte teljesen leállt a forgalom a Dobozról kivezető úton

Káosz kezd kialakulni Dobozon a Sarkad felé vezető úton. A reggeli baleset miatt a forgalom szinte teljesen leállt.

Beol.hu

Ahogy arról már beszámoltunk, komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.

Fotóriporterünk a helyszínre érkezett, és ahogy az a képen jól látszik, hatalmas torlódás alakult ki az úton, a forgalom teljesen leállt.

Fotó: Dinya Magdolna

A részletekkel hamarosan jövünk, aki teheti, válasszon másik útvonalat.

 

