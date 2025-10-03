Szinte teljesen leállt a forgalom a Dobozról kivezető úton

Ahogy arról már beszámoltunk, komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.

Fotóriporterünk a helyszínre érkezett, és ahogy az a képen jól látszik, hatalmas torlódás alakult ki az úton, a forgalom teljesen leállt.

Fotó: Dinya Magdolna

A részletekkel hamarosan jövünk, aki teheti, válasszon másik útvonalat.