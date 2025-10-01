Súlyos baleset volt Mezőberényben – a mentők is megérkeztek

Frontálisan karambolozott két személyautó Mezőberényben, a Szabó Árpád utcában, a Zrínyi utcánál. A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy az ütközés után az egyik jármű lesodródott az úttestről, kitört egy kerítést és háznak csapódott.

A balesethez riasztották a mentőket, a műszaki mentést pedig a helyi hivatásos tűzoltók végzik. Úgy tudjuk, hogy már mindkét sérültet kórházba szállították. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.