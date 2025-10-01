3 órája
Súlyos baleset volt Mezőberényben – a mentők is megérkeztek
Kedd reggel jelentős forgalmi fennakadást okozott egy baleset Mezőberény egyik forgalmas csomópontjánál. A helyszínen tűzoltók és mentők dolgoznak, a környéket félpályás lezárás érinti.
A tűzoltók műszaki mentést végeznek a mezőberényi baleset helyszínén, ahol az egyik autó egy ház falának csapódott.
Fotó: Illusztráció: MW
Frontálisan karambolozott két személyautó Mezőberényben, a Szabó Árpád utcában, a Zrínyi utcánál. A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy az ütközés után az egyik jármű lesodródott az úttestről, kitört egy kerítést és háznak csapódott.
A balesethez riasztották a mentőket, a műszaki mentést pedig a helyi hivatásos tűzoltók végzik. Úgy tudjuk, hogy már mindkét sérültet kórházba szállították. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki – galériával