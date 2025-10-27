Megjöttek a fotók a tragédiáról, egy háromgyermekes család hagyta el otthonát – galériával

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 30 négyzetméteres melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Sarkadon, a Damjanich utcában – ismertették korábban a katasztrófavédelemnél a sarkadi tűzesettel kapcsolatban.

A sarkadi tűzeset során egy melléképület égett, a lángok azonban a lakóépület tetőszerkezetére is átterjedtek. Fotó: katasztrófavédelem

A lakóépület tetőszerkezetének nagy része is megsemmisült a sarkadi tűzeset során

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence tűzoltó őrmester hozzátette, hogy a lakóépület tetőszerkezetére ugyancsak átterjedtek a lángok, annak 80 százaléka megsemmisült. A lakóépület füsttel telítődött.

El kellett hagynia otthonát a háromgyermekes családnak

Elmondta, hogy a helyszínre a gyulai hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A házban egy háromgyermekes család él, amelynek tagjait rokonok fogadták be a tragédia után.