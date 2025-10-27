1 órája
Megjöttek a fotók a tragédiáról, egy háromgyermekes család hagyta el otthonát – galériával
El kellett hagynia otthonát egy háromgyermekes családnak. Újabb részletek derültek ki a vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt sarkadi tűzesetről. Az elmúlt időszakban több tragédia is borzolta a kedélyeket, a katasztrófavédelem pedig fontos figyelmeztetést adott ki.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 30 négyzetméteres melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Sarkadon, a Damjanich utcában – ismertették korábban a katasztrófavédelemnél a sarkadi tűzesettel kapcsolatban.
A lakóépület tetőszerkezetének nagy része is megsemmisült a sarkadi tűzeset során
A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence tűzoltó őrmester hozzátette, hogy a lakóépület tetőszerkezetére ugyancsak átterjedtek a lángok, annak 80 százaléka megsemmisült. A lakóépület füsttel telítődött.
El kellett hagynia otthonát a háromgyermekes családnak
Elmondta, hogy a helyszínre a gyulai hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A házban egy háromgyermekes család él, amelynek tagjait rokonok fogadták be a tragédia után.
Sarkadi tűz, lakóépület tetőszerkezete égettFotók: Katasztrófavédelem
Hétköznapi hősök mentették meg az idős nő életét
A minap a békéscsabai Kazinczy-lakótelepre riasztották a békéscsabai hivatásos tűzoltókat, ahol egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki. Az egyedül élő idős nőt hétköznapi hősök menekítették ki. Az önkormányzati képviselő a lakás helyreállítása érdekében összefogást kezdeményezett.
Hatalmas robbanás után megsemmisült a biharugrai család háza
Ugyancsak a közelmúltban egy biharugrai családi ház semmisült meg, amikor egy hatalmas robbanás történt az ingatlanban, de hogy pontosan miért, pontosan nem tudni. Egy háromgyermekes család vesztette el otthonát, a család számára a faluban adománygyűjtést indítottak.
Többen vesztették életüket lakástűzben, a csendes gyilkos is itt ólálkodik
A katasztrófavédelem egészen megdöbbentő adatokat közölt, hogy hányan vesztették életüket eddig idén lakástűzben és szén-monoxid-mérgezésben.
- Országos szinten október 1-jéig lakástűzben 77-en hunytak el, míg szén-monoxid-mérgezésben öten vesztették életüket, 78-an szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést.
- Békés vármegyében is követeltek áldozatokat a lángok, a csendes gyilkos miatt többen megsérültek. Lakástűzben ketten vesztették életüket, 23-an megsérültek; továbbá 8-an szenvedtek szén-monoxid-mérgezést.
Érdemes füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt vásárolni
Ezek az adatok is jelzik, hogy érdemes a lakásba füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt szerelni. A Beol.hu pedig utánanézett, hogy bár be lehet szerezni pár ezer forintért is, egy minden bizonnyal megfelelő készülék ára nagyjából 10 ezer forintnál kezdődik, és a kifinomult berendezések – amelyek akár egyszerre érzékelik a füstöt és a szén-monoxidot is – ára több 10 ezer forintra rúghat.
