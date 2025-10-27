október 27., hétfő

Sarkadi tűzeset

2 órája

Megjöttek a fotók a tragédiáról, egy háromgyermekes család hagyta el otthonát – galériával

Címkék#tragédia#katasztrófavédelem#szén monoxid#sarkadi tűzeset#család

El kellett hagynia otthonát egy háromgyermekes családnak. Újabb részletek derültek ki a vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt sarkadi tűzesetről. Az elmúlt időszakban több tragédia is borzolta a kedélyeket, a katasztrófavédelem pedig fontos figyelmeztetést adott ki.

Licska Balázs

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 30 négyzetméteres melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Sarkadon, a Damjanich utcában – ismertették korábban a katasztrófavédelemnél a sarkadi tűzesettel kapcsolatban.  

Megjöttek a fényképek az éjjeli sarkadi tűzesetről
A sarkadi tűzeset során egy melléképület égett, a lángok azonban a lakóépület tetőszerkezetére is átterjedtek. Fotó: katasztrófavédelem

 

A lakóépület tetőszerkezetének nagy része is megsemmisült a sarkadi tűzeset során

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence tűzoltó őrmester hozzátette, hogy a lakóépület tetőszerkezetére ugyancsak átterjedtek a lángok, annak 80 százaléka megsemmisült. A lakóépület füsttel telítődött. 

El kellett hagynia otthonát a háromgyermekes családnak

Elmondta, hogy a helyszínre a gyulai hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A házban egy háromgyermekes család él, amelynek tagjait rokonok fogadták be a tragédia után.

Sarkadi tűz, lakóépület tetőszerkezete égett

Fotók: Katasztrófavédelem

Hétköznapi hősök mentették meg az idős nő életét

A minap a békéscsabai Kazinczy-lakótelepre riasztották a békéscsabai hivatásos tűzoltókat, ahol egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki. Az egyedül élő idős nőt hétköznapi hősök menekítették ki. Az önkormányzati képviselő a lakás helyreállítása érdekében összefogást kezdeményezett.

Hatalmas robbanás után megsemmisült a biharugrai család háza

Ugyancsak a közelmúltban egy biharugrai családi ház semmisült meg, amikor egy hatalmas robbanás történt az ingatlanban, de hogy pontosan miért, pontosan nem tudni. Egy háromgyermekes család vesztette el otthonát, a család számára a faluban adománygyűjtést indítottak.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Többen vesztették életüket lakástűzben, a csendes gyilkos is itt ólálkodik

A katasztrófavédelem egészen megdöbbentő adatokat közölt, hogy hányan vesztették életüket eddig idén lakástűzben és szén-monoxid-mérgezésben.

  • Országos szinten október 1-jéig lakástűzben 77-en hunytak el, míg szén-monoxid-mérgezésben öten vesztették életüket, 78-an szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést.
  • Békés vármegyében is követeltek áldozatokat a lángok, a csendes gyilkos miatt többen megsérültek. Lakástűzben ketten vesztették életüket, 23-an megsérültek; továbbá 8-an szenvedtek szén-monoxid-mérgezést. 

Érdemes füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt vásárolni

Ezek az adatok is jelzik, hogy érdemes a lakásba füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt szerelni. A Beol.hu pedig utánanézett, hogy bár be lehet szerezni pár ezer forintért is, egy minden bizonnyal megfelelő készülék ára nagyjából 10 ezer forintnál kezdődik, és a kifinomult berendezések – amelyek akár egyszerre érzékelik a füstöt és a szén-monoxidot is – ára több 10 ezer forintra rúghat. 

 

 

 

