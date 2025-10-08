32 perce
Azt mondta a férfi, élvezettel szúrja át édesanyja fejét
Egészen elképesztő, hogy miként randalírozott szülei házában egy 35 éves férfi, jelentős kárt okozva. Sőt édesanyját azzal is megfenyegette, hogy megöli, azt mondta, élvezettel szúrja át a fejét. Az ügyészség rongálás és zaklatás miatt kezdeményezte a letartóztatását.
A rongálás és zaklatás előzménye, hogy a férfi nagyjából két hete, szeptember 27-én összetörte édesanyja autóját, amikor Bucsán közlekedett. Édesapja indult a balesethez, hogy segítsen neki, a férfi pedig dühös lett, mert nem tetszett neki, hogy az édesapja szembesítette azzal, mit csinált ittasan.
Megfenyegette édesanyját, azt mondta, élvezettel szúrja át a fejét
A férfi felindultan szülei bucsai lakásához sietett, és azt kiabálta, hogy az édesanyja ezt nem ússza meg, megöli őt. Az édesapja hazatelefonált a feleségének, hogy ő és a két unokájuk menjenek el otthonról. A nőt ugyanis a fia korábban is megfenyegette azzal, hogy bántalmazza majd, hogy élvezettel átszúrja a fejét. A nő és a gyermekek ezért elbújtak, hívták a rendőröket.
Őrült rongálást rendezett, mindent szétvert, ami elé került
Amikor a férfi hazaért, egy baltával és egy lapáttal ütött mindent, amit ért. Megrongálta a tűzhelyet, a mosó- és a mosogatógépet, összetört három televíziót, betört két ablakot, megrongálta a légkondicionálót, valamint kitörte a szülők autójának hátsó szélvédőjét is. A tettével nagyjából 2 millió 250 ezer forintos kárt okozott a szüleinek.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Egy hónapra elrendelték a letartóztatását
A Szeghalmi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás, valamint zaklatás miatt kezdeményezte a 35 éves férfi letartóztatását, tartva a bűnismétléstől. A Gyulai Járásbíróság pedig – egyetértve a vádhatóság indítványával – egy hónapra elrendelte a letartóztatását – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.
Rémálom az óvodában: darazsak lepték el a termet, több gyereket megcsíptek