Rongálás és zaklatás

32 perce

Azt mondta a férfi, élvezettel szúrja át édesanyja fejét

Címkék#Békés Vármegyei Főügyészség#édesanya#rongálás#fenyegetés

Egészen elképesztő, hogy miként randalírozott szülei házában egy 35 éves férfi, jelentős kárt okozva. Sőt édesanyját azzal is megfenyegette, hogy megöli, azt mondta, élvezettel szúrja át a fejét. Az ügyészség rongálás és zaklatás miatt kezdeményezte a letartóztatását.

Licska Balázs

A rongálás és zaklatás előzménye, hogy a férfi nagyjából két hete, szeptember 27-én összetörte édesanyja autóját, amikor Bucsán közlekedett. Édesapja indult a balesethez, hogy segítsen neki, a férfi pedig dühös lett, mert nem tetszett neki, hogy az édesapja szembesítette azzal, mit csinált ittasan. 

Őrült rongálást rendezett a férfi
Őrült rongálást rendezett a férfi a szülei bucsai házában, édesanyját is megfenyegette. Illusztráció: Shutterstock

Megfenyegette édesanyját, azt mondta, élvezettel szúrja át a fejét

A férfi felindultan szülei bucsai lakásához sietett, és azt kiabálta, hogy az édesanyja ezt nem ússza meg, megöli őt. Az édesapja hazatelefonált a feleségének, hogy ő és a két unokájuk menjenek el otthonról. A nőt ugyanis a fia korábban is megfenyegette azzal, hogy bántalmazza majd, hogy élvezettel átszúrja a fejét. A nő és a gyermekek ezért elbújtak, hívták a rendőröket.

Őrült rongálást rendezett, mindent szétvert, ami elé került

Amikor a férfi hazaért, egy baltával és egy lapáttal ütött mindent, amit ért. Megrongálta a tűzhelyet, a mosó- és a mosogatógépet, összetört három televíziót, betört két ablakot, megrongálta a légkondicionálót, valamint kitörte a szülők autójának hátsó szélvédőjét is. A tettével nagyjából 2 millió 250 ezer forintos kárt okozott a szüleinek.

Egy hónapra elrendelték a letartóztatását

A Szeghalmi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás, valamint zaklatás miatt kezdeményezte a 35 éves férfi letartóztatását, tartva a bűnismétléstől. A Gyulai Járásbíróság pedig – egyetértve a vádhatóság indítványával – egy hónapra elrendelte a letartóztatását – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

 

 

