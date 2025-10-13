39 perce
Rollertolvajt keres a rendőrség: aki felismeri, jelentkezzen!
Békéscsabán, a Csaba Center elől szeptember 29-én elloptak egy lezáratlan elektromos rollert. A Békéscsabai Rendőrkapitányság lopás vétség miatt nyomozást rendelt el, és a rendőrök a történtekkel összefüggésben keresik a mellékelt képen látható férfit. Úgy tudjuk, ő a rollertolvaj.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri, vagy felismerni véli a képen látható férfit, tegyen bejelentést a Békéscsabai Rendőrkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36/66/523-700), vagy hívja a 112-es segélyhívót. A „Telefontanú” +36/80/555-111-es számán akár névtelenül is lehet bejelentést tenni. Minden elérhetőségen a nap 24 órájában fogadják a hívásokat. A rendőrség előre is köszöni a bűncselekmény felderítéséhez nyújtott segítséget!
Ketten vesztették életüket lakástűzben, többen megsérültek