Rollertolvajt keres a rendőrség: aki felismeri, jelentkezzen!

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri, vagy felismerni véli a képen látható férfit, tegyen bejelentést a Békéscsabai Rendőrkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36/66/523-700), vagy hívja a 112-es segélyhívót. A „Telefontanú” +36/80/555-111-es számán akár névtelenül is lehet bejelentést tenni. Minden elérhetőségen a nap 24 órájában fogadják a hívásokat. A rendőrség előre is köszöni a bűncselekmény felderítéséhez nyújtott segítséget!

A képen látható férfit keresi a rendőrség. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook