Maga alá temette a kiskutyát is a robbanás, otthon nélkül maradt a háromgyermekes család – helyszíni képek
Otthon nélkül maradt a háromgyermekes család. Óriási robbanás rázta meg az egész környéket.
Otthon nélkül maradt egy háromgyermekes család, miután hatalmas robbanás történt a házban. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt. A helyi információk szerint a detonáció idején senki sem volt otthon, senki sem sérült meg: a gyerekek iskolában és kollégiumban, a szülők pedig munkában voltak. A falak – már ha egyáltalán állnak – mindössze a futó csövek miatt nem dőltek még le. A tető teljesen megrongálódott, a leszakadó födém a házban lévő kiskutyákat is maga alá temette.
Életveszélyessé vált a háromgyermekes család otthona
– A háromgyermekes család Táncsics utcai otthona életveszélyessé vált – erősítette meg Biharugra polgármestere, Makra Tibor. Hangsúlyozta, hogy robbanás történt, nem a lángok csaptak fel és harapóztak el. Bár a családi ház lényegében megsemmisült, remélhetőleg vannak olyan értékek, amelyeket ki tud majd menteni a szerencsétlenül járt család az ingatlanból. A család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló ingatlant a faluban, de ha a szükség úgy hozta volna, az önkormányzat is meg tudta volna oldani az elszállásolásukat.
Robbanás a biharugrai házbanFotók: Beküldött fotó
Senki sem sérült meg a biharugrai robbanásban
A katasztrófavédelemnél elmondták, hogy a biharugrai eset kapcsán nem volt szükség tűzoltói beavatkozásra, illetve kiemelték, hogy senki sem sérült meg.
A településen egyből léptek, az önkormányzat közreműködésével adománygyűjtést indítottak a biharugrai család megsegítésére. Makra Tibor, Biharugra polgármestere péntek reggel elmondta: a szerencsétlenül járt család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló házat, egyébként pedig az önkormányzat is tudott volna segíteni az elszállásolásban. A család Táncsics utcai háza lényegében megsemmisült.
Adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével
Az önkormányzat lakhatási lehetőséget biztosít, rendkívüli segélyt nyújt, illetve továbbra is folyamatos kapcsolatban áll a családdal – ismertették péntek délután Biharugra önkormányzatának Facebook-oldalán, ahol összefogást, adománygyűjtést hirdettek és indítottak a háromgyermekes család érdekében.
Kiemelték: minden adomány – legyen bármilyen összegű – hatalmas segítséget jelent a bajbajutottaknak abban, hogy újrakezdhessék életüket. Aki szeretne pénzbeli támogatást nyújtani, a 54000021-15145444 00000000 bankszámlaszámra utalhat.
