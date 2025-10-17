Maga alá temette a kiskutyát is a robbanás, otthon nélkül maradt a háromgyermekes család – helyszíni képek

Otthon nélkül maradt egy háromgyermekes család, miután hatalmas robbanás történt a házban. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt. A helyi információk szerint a detonáció idején senki sem volt otthon, senki sem sérült meg: a gyerekek iskolában és kollégiumban, a szülők pedig munkában voltak. A falak – már ha egyáltalán állnak – mindössze a futó csövek miatt nem dőltek még le. A tető teljesen megrongálódott, a leszakadó födém a házban lévő kiskutyákat is maga alá temette.

Óriási robbanás rázta meg a környéket, lényegében lakhatatlanná vált a család háza. Fotó: Olvasói fotó

Életveszélyessé vált a háromgyermekes család otthona

– A háromgyermekes család Táncsics utcai otthona életveszélyessé vált – erősítette meg Biharugra polgármestere, Makra Tibor. Hangsúlyozta, hogy robbanás történt, nem a lángok csaptak fel és harapóztak el. Bár a családi ház lényegében megsemmisült, remélhetőleg vannak olyan értékek, amelyeket ki tud majd menteni a szerencsétlenül járt család az ingatlanból. A család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló ingatlant a faluban, de ha a szükség úgy hozta volna, az önkormányzat is meg tudta volna oldani az elszállásolásukat.