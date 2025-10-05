október 5., vasárnap

ROADPOL

37 perce

Hétfőtől rengeteg rendőr szállja meg az utakat Békésben is

Címkék#Békés megye#rendőrség#roadpol akció#Magyarország

A rendőrség ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést végez Magyarország útjain. A ROADPOL-akció során ezúttal is a gyakran előforduló szabálysértések kerülnek a középpontba.

Beol.hu

A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz csatlakozva, október 6. és 12. között "Figyelj az útra" mottóval országos közlekedésbiztonsági akciót tart Magyarország közútjain – közölte a police.hu oldala. 

ROADPOL -akció a vármegyében is
Hétfőtől indul a ROADPOL. Fotó: police.hu

Az ellenőrzés célja, hogy felhívja a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és csökkentse a balesetek kockázatát.

ROADPOL-akció: fontos, hogy mindenki hazaérjen

A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, ROADPOL által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz csatlakozva kiemelten ellenőrzi a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot, a biztonsági öv használatát, valamint minden olyan figyelemelterelő magatartást, amely veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az akciót a szeptemberi ellenőrzések negatív tapasztalatai miatt ismétlik meg, mivel továbbra is sokan elmulasztják a biztonsági öv használatát, illetve mobiltelefont használnak vezetés közben – olvasható a police.hu közleményében

 

 

