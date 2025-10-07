Belvárosi razzia: sokan fennakadtak a rendőrök hálóján – galériával, videóval

Rendőrök lepték el az utakat, de nem azért, mert kedd reggel – amint arról hírt adtunk –, egy 20 év körüli nő a járdán kerékpározott Békéscsaba belvárosában, és egy kanyarodó autó elütötte, a nő pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense kedden délután, a békéscsabai Jókai utcában történt rendőri ellenőrzésen elmondta, a mostani Roadpol-akció célja az is, hogy a járdán történő biciklizést is kiszűrjék, ahol nincs kerékpáros átvezetés.

Roadpol-akció: rendőrök lepték el kedden délután a békéscsabai Jókai utcát is. Fotó: Bencsik Ádám

Felhívják a figyelmet a felelősségteljes közlekedésre

A sajtóreferens kitért arra, a rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz csatlakozva, október 6. és 12. között Figyelj az útra! mottóval országos közlekedésbiztonsági akciót tart, így többek között, Békés vármegyében is.

Az ellenőrzés célja, hogy felhívja a figyelmet a felelősségteljes közlekedés fontosságára, és csökkentse a balesetek kockázatát

– hangsúlyozta a sajtóreferens.

Roadpol-akció: rendőrök lepték el a Jókai utcát is

A békéscsabai Jókai utcát is rendőrök lepték el, és kiszűrték a szabálytalankodókat. A legtöbben azzal követtek el hibát, hogy kanyarodásnál nem használták az irányjelzőt. Bérmennyire is felhívják a figyelmet a vezetés közbeni mobilozás veszélyeire, most is találtak ilyen sofőröket a rendőrök. Volt, aki arra hivatkozott, hogy ő mobilozás közben is ugyanúgy figyeli az utat, semmivel nem jelent ez nagyobb veszélyt, de a rendőröket ez nem hatotta meg. Olyan autóst is lekapcsoltak, akit autója első szélvédőjének sérülése egyértelműen zavarta a kilátásban, a vezetésben.

Rengeteg dolog elvonhatja a figyelmet a vezetéstől

Deményné Tűri Zsanett szólt arról, rengeteg dolog elvonhatja a figyelmet a vezetéstől. Ilyen a teljesség igénye nélkül

a mobilozás,

az evés-ivás,

a dohányzás,

a navigációs készülékek állítgatása vezetés közben.

Mindezek balesetveszélyes helyzeteket teremthetnek. Gyakoriak ilyenkor a sávelhagyások, az útról való letérések, a fának ütközések.