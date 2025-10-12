Frissítve
1 órája
Ezért rohantak a tűzoltók
Vasárnap reggel riasztották a tűzoltókat
A szarvasi tűzoltókat is riasztották Forrás: Shutterstock
Kigyulladt egy lakóház melléképülete Kunszentmártonban, a Veress János utcában. Gázkazán működik az épületben, amelynek tüze a főépület tetőszerkezetére is átterjedt. A kunszentmártoni és a szarvasi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tartanak a szarvasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
Frissítve
A tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat Kunszentmártonban, jelenleg az utómunkálatokat végzik. A lakóházban négyen éltek, hozzátartozóknál kapnak szállást.
