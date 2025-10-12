október 12., vasárnap

Ezért rohantak a tűzoltók

Címkék#Riasztás#gázkazán#melléképület#tűz

Vasárnap reggel riasztották a tűzoltókat

Beol.hu
Ezért rohantak a tűzoltók

A szarvasi tűzoltókat is riasztották Forrás: Shutterstock

Kigyulladt egy lakóház melléképülete Kunszentmártonban, a Veress János utcában. Gázkazán működik az épületben, amelynek tüze a főépület tetőszerkezetére is átterjedt. A kunszentmártoni és a szarvasi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tartanak a szarvasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Frissítve

A tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat Kunszentmártonban,  jelenleg az utómunkálatokat végzik. A lakóházban négyen éltek, hozzátartozóknál kapnak szállást.

 

 

