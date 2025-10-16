október 16., csütörtök

Rendőr bajnokság

59 perce

Focitornát rendezett a rendőrség Gyulán – galériával

Címkék#Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Grosics Labdarúgó Akadémia#rendőrségi focitorna#bajnokság#Gyula

Rangos megmérettetésnek adott otthont október 15-én a Grosics Labdarúgó Akadémia Gyulán. Ezúttal a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezte meg a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságot. A rendőrségi focitorna alkalmával tizenhat csapat rúgta a bőrt.

Vincze Attila

A rendőrségi focitorna megnyitóján Békés vármegye rendőrfőkapitánya, Vörös Ferenc r. dandártábornok üdvözölte a sportolókat. Kiemelte, hogy minden résztvevő nyertese ennek a találkozónak, hiszen a csapatszellem, az egészséges életmód, a sportbarátságok mind nagyon fontos értékek, amelyek a szakmai munkában is kamatoznak. Örömét fejezte ki, hogy Gyula adhat otthont a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak és kiemelte, hogy szervezőként mindent igyekeztek megtenni azért, hogy a résztvevők a nap végén kellemes élményekkel térjenek haza.

Rendőrségi focitorna Gyulán
Rendőrségi focitorna helyszíne volt október 15-én a gyulai Grosics Labdarúgó Akadémia. Fotó: police.hu

A rendőrségi focitorna izgalmas összecsapásokat hozott

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság által rendezett rendőr bajnokságon az első hét helyen végzett gárda, a katasztrófavédelem négy delegált csapata, valamint a büntetés-végrehajtási bajnokság első három helyen végzett focistái mellett a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség csapata lépett pályára. A tízfős csapatok először csoportmeccseken mérkőztek meg, majd a helyosztók és kora délután a döntő következett. 

Rendőrségi focitorna Gyulán

Fotók: police.hu

A tornát a Terrorelhárítási Központ csapata nyerte. A második helyen a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, míg harmadik helyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata végzett. További részletek a rendezvényről a rendőrség honlapján olvashatóak.

