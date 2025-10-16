Focitornát rendezett a rendőrség Gyulán – galériával

A rendőrségi focitorna megnyitóján Békés vármegye rendőrfőkapitánya, Vörös Ferenc r. dandártábornok üdvözölte a sportolókat. Kiemelte, hogy minden résztvevő nyertese ennek a találkozónak, hiszen a csapatszellem, az egészséges életmód, a sportbarátságok mind nagyon fontos értékek, amelyek a szakmai munkában is kamatoznak. Örömét fejezte ki, hogy Gyula adhat otthont a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak és kiemelte, hogy szervezőként mindent igyekeztek megtenni azért, hogy a résztvevők a nap végén kellemes élményekkel térjenek haza.

Rendőrségi focitorna helyszíne volt október 15-én a gyulai Grosics Labdarúgó Akadémia. Fotó: police.hu

A rendőrségi focitorna izgalmas összecsapásokat hozott

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság által rendezett rendőr bajnokságon az első hét helyen végzett gárda, a katasztrófavédelem négy delegált csapata, valamint a büntetés-végrehajtási bajnokság első három helyen végzett focistái mellett a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség csapata lépett pályára. A tízfős csapatok először csoportmeccseken mérkőztek meg, majd a helyosztók és kora délután a döntő következett.