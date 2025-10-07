Rendőrre támadt egy részeg, végül ő húzta a rövidebbet

Békéscsabán, a Lencsési úton hétfő délután 17 óra 30 perc körül egy férfi szidalmazni kezdett egy szolgálaton kívüli rendőrt, többször megpróbálta megütni, majd a kezében lévő üvegpoharat hozzávágta egy lakóház falához. A rendőr megfékezte az erőszakosan viselkedő embert, földre vitte és átadta a szolgálatban lévő kollégáinak, akik előállították a városi rendőrkapitányságra. A 32 éves férfit garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.