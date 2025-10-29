október 29., szerda

Nárcisz névnap

Tolvajok

33 perce

Mint egy rajzfilmben: zsákokba gyömöszölték a kacsákat és a tyúkokat

Címkék#szerszámok#falióra#tolvaj#rendőr

Kacsák és tyúkok tűntek el, két férfi vitte el azokat egy családi házból Mezőberényben. A rendőrök hamar kézre kerítették őket, és további, betörésből származó dolgokat találtak egyikük házában. Lényegében egy falióra buktatta le a tolvajokat – ismertették a rendőrségen.

Licska Balázs

Mintha csak egy rajzfilmbeli jelenet lenne arról, amikor egy róka vadászni indul, átmászott a kerítésen, és zsákokba gyömöszölve szárnyasokat lopott szeptember 24-én éjjel két férfi Mezőberényben. Mikor az ott élő nő észrevette, hogy eltűntek a kacsák és a tyúkok, azonnal értesítette a rendőröket. A nyomozók látókörébe került egy 37 éves és egy 46 éves férfi. A rendőrök október 16-án kopogtattak egyikük házánál, és belépve a másik férfit is ott találták. A konyha pedig zsúfolásig volt, de nem étellel, hanem szerszámokkal, rézkábelekkel és egy antik faliórával, ami le is buktatta a tolvajokat.

Egy falióra buktatta le a két tolvajt a rendőrök előtt
Kacsák és tyúkok tűntek el, a két tolvaj pedig egy falióra miatt is lebukott a rendőrök előtt. Fotó: police.hu

Nem csalt a rendőrök emlékezete, falióra buktatta le a két tolvajt

Bár a férfiak azt mondták, hogy minden az övék, a rendőrök emlékeztek arra, hogy látták ezeket egy másfél évvel korábbi betörés helyszínén. Feltételezték, hogy most ugyanoda törtek be a férfiak, és elhozták az akkor hátrahagyott holmikat. Megmutatták a korábbi helyszíneléskor készült fotókat a párosnak. A fényképeken látható szerszámok, valamint a falióra pedig egyértelműen ugyanazok voltak, amiket a konyhában találtak – ismertették a rendőrség honlapján.

A kacsák és tyúkok nem kerültek elő, azokon hamar túladott a két férfi

A két férfi bevallotta, hogy valóban betörtek egy lakatlan házba, és a konyhában felhalmozott dolgok is onnan származnak. A rendőrök értesítették a ház tulajdonosát, aki így azelőtt visszakapta értékeit, hogy egyáltalán észrevette volna a történteket. A kacsák és tyúkok kapcsán szintén beismerő vallomást tettek a lebukott tolvajok, akik elmondták, hogy a betörés után másnap eladták a kacsákat és a tyúkokat is. A Békési Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást ellenük.

 

 

 

