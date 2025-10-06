október 6., hétfő

Szabálysértés

6 órája

Egyre több ilyen sofőrt kapcsolnak le Békésben

Szombaton is akadt dolguk a rendőröknek.

Beol.hu

Békés vármegyében október 4-én két férfit vett őrizetbe a rendőrség engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt. Egyikük Pusztaföldvár külterületén mezőgazdasági vontatóval közlekedett, amikor leállították. A másik férfi Sarkadon vezetett személygépkocsit jogosítvány nélkül, ráadásul az alkoholszonda ittasságot jelzett nála, így ellene büntetőeljárás is indult. A szabálysértés miatt a rendőrök mindkét férfit három napon belül bíróság elé állíthatják. Ugyanezen a napon még egy autós ellen indult büntetőeljárás ittas járművezetés gyanúja miatt. A pusztaföldvári férfit este fél 8 körül Nagyszénáson, az Orosházi úton igazoltatták a rendőrök. Miután több légalkoholmérés eredménye is pozitív lett nála, elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene.

 

 

