Félszáznál is több rendőr, rendőrségi dolgozó kapott elismerést
Rengeteg Békés vármegyei rendőrt és rendőrségi dolgozót jutalmaztak – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. A rendőrségen is ünnepeltek október 23-a alkalmából.
Október 23-a apropóján a belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként tanácsosi címet adományozott Telekné Furák Mónika rendőr alezredesnek, bűnmegelőzési osztályvezetőnek, valamint miniszteri elismerő oklevelet adományozott Szakadáti Norbert rendőr törzszászlósnak, a Gyulai Rendőrkapitányság technikusának. Emellett a rendőrség állományában eltöltött 30, 20 és 10 éves szolgálati viszonyuk elismeréseként tíz Békés vármegyei rendőrnek adományozott szolgálati jelet.
Az országos rendőrfőkapitány is adott jutalmat
Az országos rendőrfőkapitány, dr. Balogh János rendőr altábornagy a szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért soron kívül előléptette Bajkán Csabát és Gortkó Mátét, valamint dicséretben és jutalomban részesítette Kőszegi Lászlónét és Tóth István Richárdot.
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon is ünnepeltek
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon szerdán tartottak ünnepséget, amelyen Vörös Ferenc rendőr dandártábornok, Békés vármegyei rendőrfőkapitány további 58 rendőrt és rendőrségi dolgozót jutalmazott, megköszönve a lelkiismeretes, kiváló szakmai munkát, áldozatvállalást – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.