Félszáznál is több rendőr, rendőrségi dolgozó kapott elismerést

Október 23-a apropóján a belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként tanácsosi címet adományozott Telekné Furák Mónika rendőr alezredesnek, bűnmegelőzési osztályvezetőnek, valamint miniszteri elismerő oklevelet adományozott Szakadáti Norbert rendőr törzszászlósnak, a Gyulai Rendőrkapitányság technikusának. Emellett a rendőrség állományában eltöltött 30, 20 és 10 éves szolgálati viszonyuk elismeréseként tíz Békés vármegyei rendőrnek adományozott szolgálati jelet.

Rengeteg rendőr és rendőrségi dolgozó kapott jutalmat október 23-a alkalmából. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

Az országos rendőrfőkapitány is adott jutalmat

Az országos rendőrfőkapitány, dr. Balogh János rendőr altábornagy a szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért soron kívül előléptette Bajkán Csabát és Gortkó Mátét, valamint dicséretben és jutalomban részesítette Kőszegi Lászlónét és Tóth István Richárdot.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon is ünnepeltek

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon szerdán tartottak ünnepséget, amelyen Vörös Ferenc rendőr dandártábornok, Békés vármegyei rendőrfőkapitány további 58 rendőrt és rendőrségi dolgozót jutalmazott, megköszönve a lelkiismeretes, kiváló szakmai munkát, áldozatvállalást – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.