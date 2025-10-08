október 8., szerda

Koppány névnap

Elfogatóparancs

1 órája

Rejtélyes elfogás Orosházán, nem haboztak a rend őrei

Címkék#Gyulai Törvényszék#rendőrség#bűncselekmény#Orosházi Rendőrkapitányság

Egy 53 éves férfit fogott el a rendőrség, és az elfogatóparancs alapján előállították. Az ügy mögött egy bűncselekmény áll, amely miatt most meg kell kezdenie szabadságvesztése letöltését.

Beol.hu
Kedden elfogtak és előállítottak egy orosházi férfit.

Forrás: Shutterstock

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei kedden elfogtak és előállítottak egy orosházi férfit. A Gyulai Törvényszék elfogatóparancsot adott ki ellene, mert lopás bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság elítélte. Az 53 éves férfit a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték, ahol megkezdte szabadságvesztése letöltését.

 

 

