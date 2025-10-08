Elfogatóparancs 1 órája

Rejtélyes elfogás Orosházán, nem haboztak a rend őrei

Egy 53 éves férfit fogott el a rendőrség, és az elfogatóparancs alapján előállították. Az ügy mögött egy bűncselekmény áll, amely miatt most meg kell kezdenie szabadságvesztése letöltését.

Kedden elfogtak és előállítottak egy orosházi férfit. Forrás: Shutterstock

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei kedden elfogtak és előállítottak egy orosházi férfit. A Gyulai Törvényszék elfogatóparancsot adott ki ellene, mert lopás bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság elítélte. Az 53 éves férfit a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték, ahol megkezdte szabadságvesztése letöltését.

