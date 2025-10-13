Riasztás
43 perce
Dráma a lakótelepen: helyszíni fotók és videó a reggeli lakástűzről
Egy embert a tűzoltóknak kellett kimenteniük.
Megjöttek a képek és a videó arról a hétfő reggeli lakástűzről, mely Békéscsabán, a Kazinczy utcában történt. A tűzoltók a lángokat megfékezték, füsteltávolító ventillátort alkalmaztak, és egy embert kimentettek, akit átadtak a mentőszolgálatnak.
Lakástűz Békéscsabán, a Kazinczy utcábanFotók: Dinya Magdolna
