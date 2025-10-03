október 3., péntek

Ütközés

24 perce

Megrázó képeken és videón a reggeli baleset: hatalmas torlódás alakult ki

Címkék#beol videó#kórház#baleset#autó

Megérkeztek a helyszíni fotók és a videó a péntek reggeli balesetről.

Beol.hu

Ahogy azt korábban megírtuk, két autó ütközött össze pénteken reggel Doboz és Sarkad között, a helyszínelés ideje alatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon. A mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Információink szerint a helyszínen ezekben a percekben oldhatják fel a félpályás útzárat. 

Baleset Sarkad és Doboz között

Fotók: Dinya Magdolna

Keresik a Ford Fiestában ülőket

A rendőrség felhívást adott ki a történtek kapcsán, mivel az egyik autóban, egy Ford Fiestában ülők még a rendőrök megérkezése előtt elmentek a helyszínről, az eddigi információk szerint egy piros autóba szálltak be, azzal utaztak tovább. 

Kérik őket, hogy a történtek körülményeinek tisztázása érdekében jelentkezzenek a békéscsabai kapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: 66/523-700, vagy hívják a 112-es ingyenes segélyhívót). Szemtanúja is volt az esetnek, egy piros színű traktor vezetője. Kérik őt is, hogy jelentkezzen! Ha bárki bármit tud arról, kik ülhettek a Ford Fiestában, akár név nélkül is tehet bejelentést a nap 24 órájában a Telefontanú +36 80 555-111-es telefonszámán.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 


 

