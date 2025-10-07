Sógornője mobilját akarta megszerezni, rablásért kell felelnie

A férfi idén június június 11-én, a késő délutáni órákban jelent meg testvére szarvasi lakóhelyén, ekkor csak a sógornője volt otthon két kiskorú gyermekével, aki beengedte őt a lakásba, és így lett rablás áldozata.

Rablás áldozata lett a nő, a mobiljától fosztotta meg erőszakkal sógora.Fotó: Shutterstock

A nő nem teljesítette a férfi kérését

Rövid beszélgetésük során a férfi előadta, hogy egy telefonra lenne szüksége, hogy felhívja édesanyját a jelenlegi, megoldatlan lakhatása miatt. Ezért elkérte a nő mobilját azzal, hogy azt majd később adja vissza. A nő nem teljesítette a kérést, és kijelentette, hogy nem adja oda a telefont.

Rablás áldozata lett a sógornő

Ezt követően a férfi a konyhába ment, ahová követte őt sógornője, aki látta, hogy a konyhaasztalon lévő, 20 ezer forintos mobiltelefonját a férfi elvette. Ekkor a nő megállt a konyhaajtóban, és az ajtókeretet megfogva elállta a férfi útját, egyúttal felszólította arra, hogy a mobilt tegye vissza az asztalra. A férfi ehelyett a nőhöz lépett, vállával nagy erővel meglökte, emiatt a nő hátratántorodott és az ajtófélfának esett. Ezt kihasználva a férfi sietve megkerülte, kilépett a lakás folyosójára, majd távozott a helyszínről. A szarvasi kapitányság járőrei nem sokkal később elfogták, megtalálták és lefoglalták tőle a nőtől elvett mobilt.

Rablás miatt emelt vádat a férfi ellen az ügyészség

A Szarvasi Járási Ügyészség rablás miatt emelt vádat a 24 éves férfi ellen, aki sógornőjét erőszakkal fosztotta meg telefonjától. A járási ügyészség – a férfi beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában – elsődlegesen arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Ezen felül az ügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönre ítélje, állapítsa meg, hogy előéletére figyelemmel, a törvény erejénél fogva, abból feltételes szabadságra nem bocsátható, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától.