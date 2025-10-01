Kimaxolta a büntetőpontokat egy női sofőr – rendőrségi ügy lett az autózásból

Hat hónapig, idén december 5-ig nem vezethetett volna, mert a közlekedési előéleti pontjainak a száma elérte a tizennyolcat, mégis volán mögé ült egy újfehértói nő. Körösladányban autózott szeptember 30-án háromnegyed 2 körül, amikor a rendőrök leállították és igazoltatták.

Miután kiderült, hogy engedély nélkül vezet, előállították a Szeghalmi Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési őrizetbe vették és három napon belül bíróság elé állíthatják.