A fagyasztóból került elő 168 ezer euró egy szövevényes bűnügyben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói, egy szegedi illetőségű vállalkozás működésére tettek pontot, a szövevényes, nehezen átlátható csalási konstrukciót a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók.

A pénzügyi nyomozók a fagyasztóban találtak 168 ezer eurótFotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosítottak

A cég szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat különböző belföldi partnerektől, melyet jellemzően szerb magánszemélyek részére értékesített tovább, külföldi utas áfás eljárásban. A készülékek beszerzésének igazolására a szegedi székhelyű vállalkozás, a közvetítő cégeik nevében kiállított számlákat szerepeltette könyvelésében. A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, melyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi cég részére. A feltárt bűnszervezet kapcsán tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított a hatóság, akik a csalárd számlázási láncokat működtették.

A pénzügyi nyomozók kábítószert is találtak

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, melyből közel 2,5 milliárd forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások, gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint készpénz. A vagyonbiztosítás mellett, az összehangolt akció eredményeképpen a NAV munkatársai közel 270 millió forint, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását akadályozták meg. A nyomozók az egyik helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, amely kapcsán értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.

Tizenhat embert letartóztatott a bíróság

Az országos kiterjedésű akcióban összesen 239 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették. A pénzügyőrök 50 helyszínről gyanúsítottat állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság 16 ember letartóztatását rendelte el.