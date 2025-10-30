október 30., csütörtök

Alfonz névnap

14°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békésiek jelzése

43 perce

A fagyasztóból került elő 168 ezer euró egy szövevényes bűnügyben

Címkék#eredmények#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#Békés Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság#gépjármű#bankszámla

Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem vélhetően az elkövető arca is, amikor a pénzügyi nyomozók megérkeztek. A „becsületes vállalkozó” közvetlenül az ajtónyitás előtt, hűtőszekrényének fagyasztójába rejtette a bűnös úton szerzett 168 000 euró készpénzt, de a rutinos pénzügyi nyomozók miatt a pénz nem maradt rejtve a hatóság elől.

Nyemcsok László

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói, egy szegedi illetőségű vállalkozás működésére tettek pontot, a szövevényes, nehezen átlátható csalási konstrukciót a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók.

Szövevényes csalássorozatot tártak fel a pénzügyi nyomozók
A pénzügyi nyomozók a fagyasztóban találtak 168 ezer eurótFotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosítottak

A cég szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat különböző belföldi partnerektől, melyet jellemzően szerb magánszemélyek részére értékesített tovább, külföldi utas áfás eljárásban. A készülékek beszerzésének igazolására a szegedi székhelyű vállalkozás, a közvetítő cégeik nevében kiállított számlákat szerepeltette könyvelésében. A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, melyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi cég részére. A feltárt bűnszervezet kapcsán tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított a hatóság, akik a csalárd számlázási láncokat működtették.

A pénzügyi nyomozók kábítószert is találtak

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, melyből közel 2,5 milliárd forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások, gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint készpénz. A vagyonbiztosítás mellett, az összehangolt akció eredményeképpen a NAV munkatársai közel 270 millió forint, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását akadályozták meg. A nyomozók az egyik helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, amely kapcsán értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Tizenhat embert letartóztatott a bíróság

Az országos kiterjedésű akcióban összesen 239 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették.  A pénzügyőrök 50 helyszínről gyanúsítottat állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság 16 ember letartóztatását rendelte el.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu