Túl nagy volt a dohány csábítása a dohányboltban
Egy férfi az egyik békéscsabai dohányboltban felejtette a pénztárcáját, nem gondolta volna, hogy ez történik vele.
Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre szombaton 15 óra 45 perc körül arról, hogy Békéscsabán, az egyik dohányboltban felejtette a pénztárcáját, amit elloptak onnan.
A férfi megnevezte azt az embert is, aki szerinte a bűncselekményt elkövette. A rendőrök előállították a lopás vétség elkövetésével gyanúsítható férfit, aki elismerte, hogy magához vette az őrizetlenül hagyott irattárcát. A Békéscsabai Rendőrkapitányság eljárást indított ellene.
