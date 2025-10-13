Túl nagy volt a dohány csábítása a dohányboltban

Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre szombaton 15 óra 45 perc körül arról, hogy Békéscsabán, az egyik dohányboltban felejtette a pénztárcáját, amit elloptak onnan.

Lenyúlták a dohányboltban felejtett pénztárát. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A férfi megnevezte azt az embert is, aki szerinte a bűncselekményt elkövette. A rendőrök előállították a lopás vétség elkövetésével gyanúsítható férfit, aki elismerte, hogy magához vette az őrizetlenül hagyott irattárcát. A Békéscsabai Rendőrkapitányság eljárást indított ellene.