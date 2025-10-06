Az egymilliós lánc – így működött a pénzmosási trükk

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség, és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 45 éves büntetlen előéletű tiszavidi illetőségű, de budapesti tartózkodási helyű férfival szemben, aki a bankszámláját csalás elkövetéséhez bocsátotta rendelkezésre.

A férfinak pénzmosás bűntett miatt kell felelnie. Fotó: Shutterstock

A pénzmosás bűntett, egész labirintust hoztak létre az elkövetők

A férfi tavaly október 10-én egy ismeretlen személy kérésére online bankszámlát nyitott egy ismert külföldi fintech pénzintézetnél. Az ismeretlen személy azzal a céllal kérte meg a férfit a számla megnyitására, hogy annak felhasználásával bűncselekmény elkövetéséből származó pénzt rejtsenek el. Ezt követően egy ismeretlen személy 2024. október 11-én információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást követett el egy kétegyházi nő sérelmére, oly módon, hogy azt állította, pénzt nyert, majd megkérte, hogy telepítsen a számítógépére egy olyan programot, mely távoli hozzáférést biztosít a számítógépéhez. Amikor a sértett ennek a kérésnek eleget tett, az ismeretlen elkövető belépett a sértett netbankjába, ahonnan utalást kezdeményezett egy bankszámlára 1 millió 490 ezer forint értékben. Erről a számláról 1 millió forintot tovább utaltak a férfi által nyitott számlára, ahonnan további tranzakciókat kezdeményeztek, melynek során az összeget az ismeretlen elkövetők számára átutalták.

Közreműködött a pénz elrejtésében

A férfi azzal, hogy egy ismeretlen személy kérésére számlát nyitott, melyre a más által elkövetett bűncselekményből származó pénzt utaltak, közreműködött abban, hogy ezen bűncselekményből származó pénzt elrejtsék, eredetét elleplezzék – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.