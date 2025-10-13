október 13., hétfő

Rendőrségi program

34 perce

Üvegfal: beszélni kell a családon belüli erőszakról

Az Üvegfal című előadásban Gryllus Dorka és Simon Kornél, Léna és Péter szerepében egy örvényszerű házasságot mesélt el a feleség és a férj szemszögéből. A párkapcsolati erőszak témájára világítottak rá, ehhez szorosan kapcsolódik a családon belüli erőszak. Az ezt követő megbeszélésen a szakemberek arról is beszéltek, hogy az áldozatok segítése kiemelt és többrétű feladat.

Nyemcsok László

A párkapcsolati erőszak, a családon belül kialakuló, felnőtteket és a gyermekek egészséges fejlődését veszélyeztető helyzetek felismerésében, kezelésében több intézménynek, hatóságnak van teendője, a jelzőrendszer működtetése kulcskérdés. Az áldozatoknak való hatékony segítségnyújtás érdekében az érintett szervezetek szakmai egyeztetéseken, képzéseken hangolják össze munkájukat, bővítik ismereteiket.

párkapcsolati erőszak: segít az üvegfal című előadás
A párkapcsolati erőszak témájára rávilágított az Üvegfal című előadás isFotó: Dinya Magdolna

Megtekintették az Üvegfal című előadást

Ennek részeként Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban hétfőn a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság meghívására a jelzőrendszert alkotó vármegyei intézmények, szervezetek vezetői, képviselői megtekintették az Üvegfal című előadást. A szakmai programon a Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség bűnmegelőzési osztályainak vezetői és kollégáik is részt vettek.

Egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal állunk szemben

Lassan, lépésenként bomlik ki és válik világossá, hogy valójában egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal állunk szemben. Miért csinálja Péter? Miért hagyja Léna? Mi ez a gyakran eszméletvesztésig pörgő tánc? Szeretet, szerelem hajtja? Vagy ezeknek épp valamiféle ellenkezője. Miért választjuk azt, akit választunk, sokszor szinte teljesen vakon?!

A párkapcsolati erőszak témájában is megbeszélést tartottak

A szakemberek az előadás után megbeszélést tartottak a párkapcsolati erőszak témájában is, összegezték, hogy a látottak hogyan hasznosíthatók az áldozatoknak történő segítségnyújtásban, a családokban, párkapcsolatokban sérelmet szenvedettek támogatásban, helyzetük felismerésében és rendezésében.

 

 

