Rendőri intézkedés
1 órája
Dühöngő nő tört be egy férfi udvarára
Egy dobozi férfi kért segítséget, mikor egy nő a kerítésen keresztül bemászott az udvarára.
A központi segélyhívó telefonszámon kért segítséget egy dobozi férfi kedden 13 óra 30 perc körül azért, mert állítása szerint egy nő a kerítésen át bemászott az udvarára és testi erővel benyomta a bejárati ajtaját.
A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, és előállították a nőt a Békéscsabai Rendőrkapitányságra. Intézkedés közben felmerült a gyanúja annak, hogy a nő és a férfi is kábítószert fogyasztott. A gyorsteszt igazolta mindezt, így mindkettejük ellen kábítószer birtoklása vétség miatt indult eljárás. A nőnek emellett magánlaksértés vétsége miatt is felelnie kell.
Ezt ne hagyja ki!Békéscsaba
5 órája
Közel másfél milliárd jön Békéscsabára, fontos fejlesztések zárulhatnak le
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre