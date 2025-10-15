Dühöngő nő tört be egy férfi udvarára

A központi segélyhívó telefonszámon kért segítséget egy dobozi férfi kedden 13 óra 30 perc körül azért, mert állítása szerint egy nő a kerítésen át bemászott az udvarára és testi erővel benyomta a bejárati ajtaját.

A nő a kerítésen át bemászott egy férfi udvarára és testi erővel benyomta a bejárati ajtaját. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, és előállították a nőt a Békéscsabai Rendőrkapitányságra. Intézkedés közben felmerült a gyanúja annak, hogy a nő és a férfi is kábítószert fogyasztott. A gyorsteszt igazolta mindezt, így mindkettejük ellen kábítószer birtoklása vétség miatt indult eljárás. A nőnek emellett magánlaksértés vétsége miatt is felelnie kell.