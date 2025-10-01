Sima nézeteltérésből lett rendőrségi ügy Békésben

Csanádapácán, a Szent Gellért utcában szeptember 30-án délután negyed 5 körül egy nő meg akarta állítani bicikliző ismerősét, hogy tisztázzák nézeteltérésüket. A kerékpáros nem állt meg, ezért a nő a biciklijére szerelt gyermekülésnél fogva a földre rántotta.

Az elesett nő könnyű sérülést szenvedett. Az Orosházi Rendőrkapitányság a történtek ügyében közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított büntetőeljárást.