Helyi kék hírek

2 órája

Sima nézeteltérésből lett rendőrségi ügy Békésben

Címkék#kerékpáros#vita#Szent Gellért utcában#bűncselekmény

Egy személyi sérüléssel járó eset miatt indított nyomozást az Orosházi Rendőrkapitányság szeptember 30-án délután, miután két ismerős között elmérgesedett a vita Csanádapácán.

Beol.hu
Sima nézeteltérésből lett rendőrségi ügy Békésben

A rendőrség vizsgálja a Szent Gellért utcában történt incidenst.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Koapan

Csanádapácán, a Szent Gellért utcában szeptember 30-án délután negyed 5 körül egy nő meg akarta állítani bicikliző ismerősét, hogy tisztázzák nézeteltérésüket. A kerékpáros nem állt meg, ezért a nő a biciklijére szerelt gyermekülésnél fogva a földre rántotta.

Az elesett nő könnyű sérülést szenvedett. Az Orosházi Rendőrkapitányság a történtek ügyében közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

 

