október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pusztító tűz

56 perce

Drámai fotók a leégett tanyáról, mesterlövészt is bevetettek

Címkék#katasztrófavédelem#mesterlövészt#tanya#tűz

Megérkeztek a fotók arról a szerdán leégett nagybánhegyesi tanyáról, ahol egy mesterlövész segítségét is kérték.

Beol.hu

Ahogy azt megírtuk, tűz ütött ki szerdán Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított

Porrá égett egy tanya melléképülete

Fotók: Katasztrófavédelem

Egy ember is megsérült a lángokban. Farkas Sándor, Nagybánhegyes polgármestere beszélt vele, az ő elmondása alapján nem tűnik súlyosnak a sérülése.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu