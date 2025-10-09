Pusztító tűz
Drámai fotók a leégett tanyáról, mesterlövészt is bevetettek
Megérkeztek a fotók arról a szerdán leégett nagybánhegyesi tanyáról, ahol egy mesterlövész segítségét is kérték.
Ahogy azt megírtuk, tűz ütött ki szerdán Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.
Porrá égett egy tanya melléképületeFotók: Katasztrófavédelem
Egy ember is megsérült a lángokban. Farkas Sándor, Nagybánhegyes polgármestere beszélt vele, az ő elmondása alapján nem tűnik súlyosnak a sérülése.
