Drámai fotók a leégett tanyáról, mesterlövészt is bevetettek

Ahogy azt megírtuk, tűz ütött ki szerdán Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.