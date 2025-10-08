Egy lövés is eldördült a lángokban álló tanyán, egy ember megsérült

Tűz ütött ki Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.

Egy ember megsérült a nagybánhegyesi tűzeset során. Illusztráció: Shutterstock

Több épület égett a nagybánhegyesi tűzben

Több épület kapott lángra egy tanyán Nagybánhegyesen – ismertették a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Beol.hu érdeklődésére. Hozzátették, hogy immár megfékezték a lángokat a helyszínre riasztott mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók. A jelenlegi információk szerint egy ember megsérült, ezért mentők is vonultak.

Egy rendben tartott tanya kapott lángra

Sajnálatos az eset – monda Farkas Sándor, Nagybánhegyes polgármestere, aki igyekezett tájékozódni arról, hogy mi történt az Árpád utca végén. Hangsúlyozta, hogy egy egyébként rendben tartott tanyán ütött ki tűz; és megjegyezte, ritka, hogy ennyi kéklámpás autót riasztanak a faluba. Beszélt az érintettel, aki a hírek szerint megsérült, az ő elmondása alapján nem tűnik komolynak a sérülése.