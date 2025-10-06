október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Nagy lángokkal égett egy lakóautó és egy teherautó

Címkék#Mezőkovácsháza#jármű#munkálatok#láng#vízsugár

A tűzoltók az Árpád utcában fékezték meg a lángokat.

Beol.hu

Kigyulladt egy lakóautó Mezőkovácsházán, az Árpád utcában, az Alkotmány utca és a Puskin utca közötti szakaszon. 

Teljes terjedelmében égett a lakóautó. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Teljes terjedelmében égett a jármű, és a tűz egy teherautóra is átterjedt. A helyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatok idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt, ahol rendőri irányítás mellett halad a forgalom.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu