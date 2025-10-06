Nagy lángokkal égett egy lakóautó és egy teherautó

Kigyulladt egy lakóautó Mezőkovácsházán, az Árpád utcában, az Alkotmány utca és a Puskin utca közötti szakaszon.

Teljes terjedelmében égett a lakóautó. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Teljes terjedelmében égett a jármű, és a tűz egy teherautóra is átterjedt. A helyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatok idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt, ahol rendőri irányítás mellett halad a forgalom.