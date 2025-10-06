Tűzeset
1 órája
Nagy lángokkal égett egy lakóautó és egy teherautó
A tűzoltók az Árpád utcában fékezték meg a lángokat.
Kigyulladt egy lakóautó Mezőkovácsházán, az Árpád utcában, az Alkotmány utca és a Puskin utca közötti szakaszon.
Teljes terjedelmében égett a jármű, és a tűz egy teherautóra is átterjedt. A helyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatok idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt, ahol rendőri irányítás mellett halad a forgalom.
2 órája
Víz az aszályos térségeknek – közös fejlesztés a Berettyó és a Sebes-Körös mentén
