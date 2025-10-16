Beszorult a gépbe a nő keze, egy életen át kell viselnie a következményeket

Súlyos sérüléssel végződő munkahelyi baleset ügyében emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség egy tótkomlósi férfi ellen. A mezőhegyesi cipzárüzemben történt eset során egy dolgozó maradandó fogyatékosságot szenvedett, az ügyészség szerint pedig a baleset egy mulasztás következménye volt.

A munkahelyi baleset egy cipzárüzemben történt

A férfi egy tűz- és munkavédelmi feladatokat ellátó gazdasági társaság résztulajdonosa, aki személyesen is részt vett a cég által nyújtott szolgáltatások teljesítésében. A férfi ilyen minőségében megbízási szerződés alapján végezte el 2019. évben egy cég újonnan vásárolt mezőhegyesi cipzárüzemének bejárását, annak érdekében, hogy a tűzvédelmi és munkavédelmi hiányosságokat feltárja, ennek során az üzemben lévő gépeket, így az egyik vasalógépet is ellenőrizte.

Az ellenőrzés során, a férfi a tőle elvárható gondosságot elmulasztva nem észlelte, hogy a vasalógép biztonsági védőburkolat reteszelő berendezése ki van iktatva, emiatt a gépi funkciók a reteszelt védőburkolat nyitásakor nem álltak meg.

A szóban forgó gép a biztonságos munkavégzés feltételeinek így nem felelt meg.

A női dolgozó maradandó sérüléseket szenvedett

A munkahelyi baleset 2022. október 28-án következett be, amikor egy női dolgozó a vasalógépen szövetet cserélt. A szövetcsere közben a gép hátsó részén lévő védőburkolat azért, hogy a sértett a dobhoz és hengerhez hozzáférjen, nyitott állapotban volt, ennek során a vasalógép mozgó része a jobb kezét elkapta. A sértett nő kezén és karján 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülések keletkeztek, amelyek nem gyógyultak maradéktalanul. Ennek következtében hajlítási korlátozottsággal járó maradandó fogyatékosság alakult ki nála.

A sértettet ért veszélyhelyzet és a bekövetkezett sérülés elkerülhető lett volna, ha a reteszelt védőburkolat működőképes marad, és azt nem iktatják ki. Ebben az esetben a gép a hátsó rész kinyitásakor automatikusan leállt volna, így nem okozott volna sérülést. A nyomozás szerint ezért a munkahelyi baleset és a terhelt mulasztása között közvetlen ok-okozati kapcsolat áll fenn.

Vádat emeltek a férfi ellen

Maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt az 57 éves büntetlen előéletű tótkomlósi férfi ellen a munkahelyi baleset ügyében. A nyomozás során több mint 600 000 forint bűnügyi költség merült fel, a járási ügyészség indítványa szerint azt is a férfinak kell majd megfizetnie – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.