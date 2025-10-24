Lángokban áll egy műhely a 44-es közelében

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy műhely Kondoros külterületén. Az esethez több szarvasi és békéscsabai hivatásos tűzoltó egységet, valamint a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűz gumiabroncsokat is elért. A rajok hat vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Az épületből kivittek egy felhasadt propánbutángáz-, illetve egy üres szén-dioxid-palackot. Ezen kívül egy-egy szén-dioxid- és oxigénpalackot is a szabadba vittek, azokat a palackokat hűtik.