Tűzeset

3 órája

Lángokban áll egy műhely a 44-es közelében

Címkék#Riasztás#tűzeset#műhely

Több település egységét is riasztották.

Beol.hu
Lángokban áll egy műhely a 44-es közelében

A 44-es főúthoz közeli helyszínre szarvasi és békéscsabai tűzoltókat riasztottak.

Fotó: Shutterstock

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy műhely Kondoros külterületén. Az esethez több szarvasi és békéscsabai hivatásos tűzoltó egységet, valamint a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűz gumiabroncsokat is elért. A rajok hat vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Az épületből kivittek egy felhasadt propánbutángáz-, illetve egy üres szén-dioxid-palackot. Ezen kívül egy-egy szén-dioxid- és oxigénpalackot is a szabadba vittek, azokat a palackokat hűtik.

 

