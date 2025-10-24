Tűzeset
3 órája
Lángokban áll egy műhely a 44-es közelében
Több település egységét is riasztották.
A 44-es főúthoz közeli helyszínre szarvasi és békéscsabai tűzoltókat riasztottak.
Fotó: Shutterstock
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy műhely Kondoros külterületén. Az esethez több szarvasi és békéscsabai hivatásos tűzoltó egységet, valamint a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűz gumiabroncsokat is elért. A rajok hat vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Az épületből kivittek egy felhasadt propánbutángáz-, illetve egy üres szén-dioxid-palackot. Ezen kívül egy-egy szén-dioxid- és oxigénpalackot is a szabadba vittek, azokat a palackokat hűtik.
