Megrázó felvétel került elő a mezőméhesi gyilkosságról

A Digi24.ro román portál közzétette annak a biztonsági kamerának a felvételeit, amely rögzítette a július 8-án történt mezőméhesi gyilkosságot. A képsorokon a gyilkossággal vádolt Emil Gânj látható, amint fényes nappal bement a 23 éves nő házába, ahol fejszével végzett vele, majd felgyújtotta az ingatlant. A férfi ezután nyugodtan távozott a helyszínről, később visszatért, hogy elvigye a gyilkosság eszközét, ezt követően viszont ismét eltűnt – ismertette a Krónika.ro.

A mezőméhesi gyilkosság elkövetője, Emil Gânj. A hatóságok nagy erőkkel keresik a férfit. Fotó: Román rendőrség

A mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét Magyarországon is körözik

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a rendőrséget július 8-án a reggeli órákban értesítette az áldozat édesanyja, miután kigyulladt mezőméhesi házuk, és attól tartott, hogy lánya bent tartózkodott. A hatóságok később megerősítették, hogy a nő életét vesztette, de nem a tűzesetben.

A nyomozás szerint a 37 éves férfi a távoltartási végzést megszegve ment a házhoz, betörte az ablakokat és az ajtót, majd a lakásba behatolva egy baltával végzett a nővel. Ezt követően felgyújtotta a házat, hogy eltüntesse tettének nyomait.

A korábban minősített emberölésért elítélt Emil Gânj 2020-ban szabadult a börtönből. Az ügyészek szerint előre megtervezte tettét, a gyilkosság után pedig sikerült elmenekülnie. A férfit azóta sem sikerült elfogni, és a hatóságok nem zárják ki, hogy elhagyta Romániát, hazánkban is körözik: magyar rendőrség is felhívást adott ki, arra kérve a lakosságot, hogy ha bárki felismeri vagy szembe találkozik vele, ne próbálja feltartóztatni, hanem azonnal értesítse a rendőrséget.

Ahogy júliusban megírtuk, a hatóságok 5000 euró nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki bármilyen információval segíteni tud a férfi kézre kerítésében, de augusztusra ezt az összeget már megtriplázták.

Nyilvánosságra kerültek a felkavaró képsorok

Egy szomszéd házra felszerelt biztonsági kamera felvételein jól látható, ahogy Emil Gânj fényes nappal megjelent a nő mezőméhesi házánál. A nő a házba menekült, ahová a férfi egy baltával követte. Ezután látható, ahogy a házban felcsaptak a lángok. A felkavaró felvételt a Digi24.ro hozta nyilvánosságra.