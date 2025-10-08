Lángba borult egy tanya Nagybánhegyesen, mesterlövész vetett véget a drámának

Nagybánhegyes határában, egy tanyán keletkezett tűz szerdán. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három épületet érintettek a lángok, amelyeket a mezőkovácsházi és az orosházi hivatásos tűzoltók egy orosházi vízszállító jármű segítségével fékeztek meg. A rajok az egyik ingatlanból több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.

További részletek is kiderültek

A katasztrófavédelemnél újabb információkat osztottak meg a nagybánhegyesi tűzesetről, úgy tudjuk, egy ember megsérült a lángokban. Megszólalt hírportálunknak a település polgármestere is.