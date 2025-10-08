5 órája
Lángba borult egy tanya Nagybánhegyesen, mesterlövész vetett véget a drámának
Egy tűzesetnél volt szükség a mesterlövész segítségére.
Több településről érkeztek tűzoltók a lángok oltásához.
Fotó: Illusztráció: MW-archívum
Nagybánhegyes határában, egy tanyán keletkezett tűz szerdán. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három épületet érintettek a lángok, amelyeket a mezőkovácsházi és az orosházi hivatásos tűzoltók egy orosházi vízszállító jármű segítségével fékeztek meg. A rajok az egyik ingatlanból több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.
További részletek is kiderültek
A katasztrófavédelemnél újabb információkat osztottak meg a nagybánhegyesi tűzesetről, úgy tudjuk, egy ember megsérült a lángokban. Megszólalt hírportálunknak a település polgármestere is.