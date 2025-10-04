1 órája
Lámpát a vasra vagy a kerékpárosra! – galériával, videóval
A baleset-megelőzési program keretében 490-en vásároltak új világítást a kerékpárjukra vagy javították meg a régit. Este nyolc városban indult lámpafényes biciklis felvonulás, összesen 891-en pattantak nyeregbe, illetve mellettük 93 rendőr, polgárőr, civil segítő is ott volt. A Megvilágosodás napja közel 1500 résztvevővel zajlott le pénteken Békés vármegyében.
A Megvilágosodás napja résztvevői példamutatással kértek mindenkit arra, hogy tegye magát láthatóvá, hiszen egyre korábban sötétedik, és a láthatóság a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele.
Felhívták a figyelmet a láthatóság fontosságára
A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság pénteken ismét megrendezte a Megvilágosodás napja elnevezésű rendezvényt. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, a már több mint két évtizedes múltra visszatekintő hagyományos rendezvény célja, hogy felhívja a kerékpárral közlekedők figyelmét a láthatóság fontosságára.
Egyre többet kell szürkületben, sötétben közlekedni
– Látni és látszani, ez a biztonságos közlekedés egyik alapelve – emelte ki Szombati Andrea. – Ősszel egyre rövidülnek a nappalok, így egyre többet kell szürkületben, sötétben közlekedni. Romlik az időjárás is, ami ugyancsak hatással van a látási viszonyokra. Elengedhetetlen, hogy a kerékpárosoknak legyenek előre és hátra is jó fényt adó lámpáik, prizmáik.
A Megvilágosodás napja BékéscsabánFotók: Dinya Magdolna
Lényeges, hogy a kerékpár első kerekén legyen átlósan két prizma
Ezek lehetnek a kerékpáron és a kerékpároson is, előre fehér, hátra piros fénnyel kell világítani. Lényeges, hogy a kerékpár első kerekén legyen átlósan két prizma, hiszen ha a kerékpáros behajt egy kereszteződésbe, először az első kerék kerül a többi közlekedő elé. A jó minőségű, nem elhasználódott, lemattult, bekoszolódott, töredezett, hanem mindig időben kicserélt prizma ilyenkor megvillan a fényszórók fényében és jelzi, hogy kerékpáros érkezik. Ha a gumin van körbefutó fényvisszaverő csík, a prizma helyett az is tökéletesen megfelel és szabályos is.
Díjmentesen szereltek fel világításokat a Megvilágosodás napja alkalmából
Az egész napos akció keretén belül a vármegye 9 településén 16 kerékpárüzlet, illetve szerviz várta egész nap kedvezményekkel a bicikliseket.
- Battonyán,
- Békésen,
- Békéscsabán,
- Csorváson,
- Gyulán,
- Orosházán,
- Sarkadon,
- Szarvason
- és Szeghalmon árengedménnyel lehetett első és hátsó világításokat vásárolni, amelyeket az akcióban résztvevő cégek, vállalkozások munkatársai díjmentesen felszereltek a kerékpárokra. A készlet erejéig a kerékpárokra első világítást vásárlók a baleset-megelőzési bizottságtól egy hátsó lámpát kaptak ajándékba. Ezen kívül szükség esetén a hiányzó küllőprizmákat is díjmentesen pótolták. Egész nap a szervizekben, üzletekben összesen 490-en vásároltak, illetve javíttatták meg a világításaikat.
Sok ajándékcsomag talált gazdára a Csaba Center épületében tartott sorsoláson
A Megvilágosodás napja példamutató, figyelemfelhívó kerékpározással zárult. A megye 8 városában, Békéscsabán, Békésen, Gyulán, Orosházán, Mezőkovácsházán, Szeghalmon, Sarkadon, Szarvason indultak el egy körre kivilágított kerékpárjaikkal az akció résztvevői. A körülbelül félórás kerekezésen 891-en vettek részt. Békéscsabán Hudák Pál ezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese vezette a menetet, és ő köszöntötte a felvonulást követő, Csaba Center épületében megtartott ajándéksorsoláson is a kerékpárosokat. Sorsolás nemcsak Békéscsabán, hanem minden helyszínen volt, sok ajándékcsomag talált gazdára.
Egy állat élete rajtad múlik, a rendőrök is felhívták erre a figyelmet
