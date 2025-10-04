Lámpát a vasra vagy a kerékpárosra! – galériával, videóval

A Megvilágosodás napja résztvevői példamutatással kértek mindenkit arra, hogy tegye magát láthatóvá, hiszen egyre korábban sötétedik, és a láthatóság a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele.

A Megvilágosodás napja ismét bizonyított Békés vármegyében, a lényeg: látni és látszani. Fotó: Dinya Magdolna

Felhívták a figyelmet a láthatóság fontosságára

A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság pénteken ismét megrendezte a Megvilágosodás napja elnevezésű rendezvényt. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, a már több mint két évtizedes múltra visszatekintő hagyományos rendezvény célja, hogy felhívja a kerékpárral közlekedők figyelmét a láthatóság fontosságára.

Egyre többet kell szürkületben, sötétben közlekedni

– Látni és látszani, ez a biztonságos közlekedés egyik alapelve – emelte ki Szombati Andrea. – Ősszel egyre rövidülnek a nappalok, így egyre többet kell szürkületben, sötétben közlekedni. Romlik az időjárás is, ami ugyancsak hatással van a látási viszonyokra. Elengedhetetlen, hogy a kerékpárosoknak legyenek előre és hátra is jó fényt adó lámpáik, prizmáik.