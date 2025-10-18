október 18., szombat

Katasztrófavédelem

1 órája

Megrázó képek a hajnali tűzről, veszélyben volt a család otthona

Egy családi házhoz riasztották a tűzoltókat szombat hajnalban Békéscsabán.

Beol.hu

Mint korábban megírtuk egy főépülettel egybeépített, mintegy tizenöt négyzetméteres melléképület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, a tűz a lakóházat is veszélyeztette. A békéscsabai hivatásos tűzoltók egy három vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzben a főépületen lévő két kültéri klímaegység károsodott, személyi sérülés nem történt. Az egységek a melléképületet áramtalanították, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Hajnali tűz Békéscsabán

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu

 

