Megrázó képek a hajnali tűzről, veszélyben volt a család otthona

Mint korábban megírtuk egy főépülettel egybeépített, mintegy tizenöt négyzetméteres melléképület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, a tűz a lakóházat is veszélyeztette. A békéscsabai hivatásos tűzoltók egy három vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzben a főépületen lévő két kültéri klímaegység károsodott, személyi sérülés nem történt. Az egységek a melléképületet áramtalanították, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.