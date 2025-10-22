október 22., szerda

Földrengés Csongrádon: Békésben is sokan megijedtek

Címkék#Békés megye#Csongrád-Csanád megye#Gerendás#földrengés

Megmozdult a föld a szomszédban – sokan arról számoltak be, hogy Békés megyében is érezhető volt a földrengés.

Beol.hu

Korábban már beszámoltunk egy Romániában történt földrengésről, most azonban a földmozgás sokkal közelebb történt, mint gondoltuk volna. Szerdán, hajnali 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csongrád-Csanád megye térségét. A rengést nemcsak a csongrádiak, hanem több környező településen élők is érezték. 

A szakemberek szerint elképzelhető, hogy a következő napokban kisebb utórengések is követik a mostani eseményt.

földrengés
Békésben is érezték a földrengést. Fotó: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda/Facebook

A Dél-alföldi Meteorológia oldalán megjelent kommentek szerint Orosházán, Gyomaendrődön és Gerendáson is érezték a rendkívüli jelenséget.

A földrengés pontos okait vizsgálják a szakértők, a vizsgálatok részleteiről a delmagyar.hu oldalán olvashatnak bővebben.

 

 

