1 órája
Földrengés Csongrádon: Békésben is sokan megijedtek
Megmozdult a föld a szomszédban – sokan arról számoltak be, hogy Békés megyében is érezhető volt a földrengés.
Korábban már beszámoltunk egy Romániában történt földrengésről, most azonban a földmozgás sokkal közelebb történt, mint gondoltuk volna. Szerdán, hajnali 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csongrád-Csanád megye térségét. A rengést nemcsak a csongrádiak, hanem több környező településen élők is érezték.
A szakemberek szerint elképzelhető, hogy a következő napokban kisebb utórengések is követik a mostani eseményt.
A Dél-alföldi Meteorológia oldalán megjelent kommentek szerint Orosházán, Gyomaendrődön és Gerendáson is érezték a rendkívüli jelenséget.
A földrengés pontos okait vizsgálják a szakértők, a vizsgálatok részleteiről a delmagyar.hu oldalán olvashatnak bővebben.
