Megmondták a mentők, hogyan kell szabad utat adni a mentőautóknak
A napokban Egerben történt egy közlekedési baleset, amelyben egy mentőautó és egy autó is érintett volt, pár hónappal ezelőtt Békéscsabán rögzítettek egy videót, amelyen alapján az autós nem adott elsőbbséget a megkülönböztető fény- és hangjelzéseket használó mentőautók számára. A TikTokon terjed egy videó, amely alapján a 47-esen nem biztosítottak szabad utat a mentőautónak. Az Országos Mentőszolgálatnál elmondták, mit várnak el, miként kell közlekedni, ha megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik.
Vedd észre a mentőt! – ezzel a jelszóval tettek közzé egy videót a TikTokon, amelyet a 47-esen rögzítettek. Az autósok egy része vélhetően csak későn észlelte a megkülönböztető jelzéseket használó mentőautót, mivel a többség nem húzódott le, nem adott szabad utat. Pár hónappal ezelőtt Békéscsabán rögzítettek a rendőrök egy videót, amelyen az látható: hiába érkezik két megkülönböztető fény- és hangjelzést is használó mentőautó, egy autós nem ad nekik elsőbbséget, hanem behajt a kereszteződésbe.
Az oldalára borult a mentőautó, akkora volt az ütközés
A napokban Egerben ütközött össze egy személy-, és egy mentőautó. A mentő megkülönböztető jelzéseket használt, az autós pedig vélhetően zöld jelzésen haladt be a kereszteződésbe. Az ütközés akkora volt, hogy a mentőautó az oldalára borult. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál elmondta, hogy szerencsére senki sem sérült meg a balesetben.
Mikor használnak megkülönböztető jelzést a mentők?
Évente 1,3 millió esetben kapnak riasztást a mentők, tehát sokszor lehet találkozni mentőautókkal az utakon, amelyek évente több mint 50 millió kilométert tesznek meg Magyarországon – folytatta. Az esetek nagy részében megkülönböztető fény- és hangjelzést is használnak, és ennek a használatnak szigorú szabályai vannak. Addig, amíg a helyszínre érnek, azért használnak megkülönböztető jelzéseket, mert nem lehet tudni, mekkora a baj; miután pedig felvették a beteget, akkor villognak, szirénáznak, ha a páciens súlyos állapotban van és gyorsan kell kórházba szállítani.
Hány mentőautós baleset történik évente Magyarországon?
A mentőautók a legkorszerűbb fény- és hangjelzésekkel vannak ellátva; valamint a színük, a fényvisszaverő csíkozásuk is azt segíti, hogy minél távolabbról észlelni lehessen azokat. Ennek ellenére évente mintegy 70 olyan közlekedési baleset történik, amelyben a mentőautó is érintett félként szerepel. Elmondta: ez a szám elenyészőnek tűnhet az 1,3 millió esethez képest, azonban az lenne a legjobb, ha egy sem fordulna elő. Klasszikus, tipikus balesetnek számít: a megkülönböztető jelzést használó mentőautó piros lámpán megy át, ám behajt a kereszteződésbe egy zöld jelzést kapó autós.
Elsőbbséget kell adni a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel érkező járműveknek
A KRESZ úgy rendelkezik, hogy mindenki köteles elsőbbséget biztosítani a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek számára – hangsúlyozta az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál hozzátette: általános szabály nincs, hogy miként kell ezt megtenni, mivel nincs két egyforma forgalmi helyzet sem. Ahhoz azonban, hogy a többi közlekedő jól reagálhasson, az az elsődleges feltétel, hogy egyáltalán észrevegyék a megkülönböztető fény- és hangjelzéseket használókat. Úgy véli, az elmúlt években javult a helyzet, de romlott is, mivel a korszerű autók rendkívül szigeteltek.
Mennyivel közlekedhet maximum egy mentőautó?
Az Országos Mentőszolgálatnál van egy szabály is, amelyet ASL30-nak neveznek, az ASL az absolute speed limit rövidítése. Győrfi Pál elmondta: a szakértők bevonásával arra jutottak, hogy érthető és indokolt, ha egy megkülönböztető jelzéseket használó mentőautó gyorsabban megy, mint az adott szakaszon megengedett, nem mindegy azonban, hogy mennyivel lépi túl a sebességhatárt. A biztonságos zónának a 30 kilométer/órás sebességtúllépést határozták meg.
Példaként hozta fel, hogy
- autópályán, ahol 130 kilométer/óra a megengedett, legfeljebb 160-nal mehet a mentőautó,
- ott, ahol 80 kilométer/óra a lehető legnagyobb sebesség, legfeljebb 110-zel.
- Ha pedig egy kereszteződésbe piros lámpa mellett hajt be – ahol mondhatni 0 kilométer/óra a megengedett –, legfeljebb 30-cal,
így őt is észlelhetik, valamint probléma esetén a sofőr is tud reagálni – részletezte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
