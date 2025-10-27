Megmondták a mentők, hogyan kell szabad utat adni a mentőautóknak

Vedd észre a mentőt! – ezzel a jelszóval tettek közzé egy videót a TikTokon, amelyet a 47-esen rögzítettek. Az autósok egy része vélhetően csak későn észlelte a megkülönböztető jelzéseket használó mentőautót, mivel a többség nem húzódott le, nem adott szabad utat. Pár hónappal ezelőtt Békéscsabán rögzítettek a rendőrök egy videót, amelyen az látható: hiába érkezik két megkülönböztető fény- és hangjelzést is használó mentőautó, egy autós nem ad nekik elsőbbséget, hanem behajt a kereszteződésbe.

Az Országos Mentőszolgálatnál elmondták, hogy miként kell elengedni a megkülönböztető jelzéseket használó mentőautót. Fotó: MW

Az oldalára borult a mentőautó, akkora volt az ütközés

A napokban Egerben ütközött össze egy személy-, és egy mentőautó. A mentő megkülönböztető jelzéseket használt, az autós pedig vélhetően zöld jelzésen haladt be a kereszteződésbe. Az ütközés akkora volt, hogy a mentőautó az oldalára borult. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál elmondta, hogy szerencsére senki sem sérült meg a balesetben.

Mikor használnak megkülönböztető jelzést a mentők?

Évente 1,3 millió esetben kapnak riasztást a mentők, tehát sokszor lehet találkozni mentőautókkal az utakon, amelyek évente több mint 50 millió kilométert tesznek meg Magyarországon – folytatta. Az esetek nagy részében megkülönböztető fény- és hangjelzést is használnak, és ennek a használatnak szigorú szabályai vannak. Addig, amíg a helyszínre érnek, azért használnak megkülönböztető jelzéseket, mert nem lehet tudni, mekkora a baj; miután pedig felvették a beteget, akkor villognak, szirénáznak, ha a páciens súlyos állapotban van és gyorsan kell kórházba szállítani.

Hány mentőautós baleset történik évente Magyarországon?

A mentőautók a legkorszerűbb fény- és hangjelzésekkel vannak ellátva; valamint a színük, a fényvisszaverő csíkozásuk is azt segíti, hogy minél távolabbról észlelni lehessen azokat. Ennek ellenére évente mintegy 70 olyan közlekedési baleset történik, amelyben a mentőautó is érintett félként szerepel. Elmondta: ez a szám elenyészőnek tűnhet az 1,3 millió esethez képest, azonban az lenne a legjobb, ha egy sem fordulna elő. Klasszikus, tipikus balesetnek számít: a megkülönböztető jelzést használó mentőautó piros lámpán megy át, ám behajt a kereszteződésbe egy zöld jelzést kapó autós.