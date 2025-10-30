október 30., csütörtök

Lopott kerékpárok tulajdonosait keresi a rendőrség

Kerékpárok tulajdonosainak jelentkezését várja a Gyulai Rendőrkapitányság. A lopott bicikliket a rendőrség lefoglalta, de mivel a gazdái nem tettek bejelentést a lopásról, a rendőrség nem tudja közvetlenül értesíteni őket.

Nyemcsok László

A rendőrség kéri, hogy akik a mellékelt képek alapján felismerik a bicikliket, jelentkezzenek a Gyulai Rendőrkapitányságon. A tulajdonosoknak be kell mutatniuk a vázszámot tartalmazó adásvételi szerződést vagy a tulajdonjogot bizonyító egyéb iratot. Ha ilyennel nem rendelkeznek, tisztában kell lenniük a kerékpár márkájával, illetve azzal, hogy milyen feliratok vannak rajta. Meg kell mondaniuk azt is, hogy mikor, és honnan lopták el a biciklit.

A lopott bicikliket a rendőrség lefoglalta. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

A kerékpárt előzetes egyeztetést követően lehet átvenni a gyulai kapitányságon (Gyula, Béke sugárút 51., telefonszám: +36(66)361-644.).

Fotó: Békés vármegyei rendőrség

 

 

